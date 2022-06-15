FED kririk faiz kararını açıkladı: İşte FED kararı sonrası dolar, Euro ve altında son durum

ABD Merkez Bankası FED bugün tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte kritik faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Son dakika gelişmesine göre, Fed 75 baz puan faiz artırdı.

ABD’de tüketici enflasyonunun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber 75 baz puan faiz artışı gerçekleşti. 75 baz puan faiz artışı, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

NEW YORK BORSASI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamıştı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanmış ve yüzde 0,68 artarak 30.570,50 puana yükselmişti. S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artışla 3.764,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 10.968,40 puana çıkmıştı.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,26 TL'den başlayan Dolar 17,27 TL'den, 18,12 TL'den başlayan Euro 17,93 TL'den, 20,79 TL'den başlayan Sterlin ise 20,89 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,28 lira, avronun satış fiyatı ise 17,98 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.830 Dolar'dan, Gram altın 1.009,42 TL'den, Çeyrek altın 1.644,00 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.733 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 11,99 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 168 dolar, Ethereum ise bin 26 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı bir seyir izleniyor. Faiz kararı öncesinde petrolde fiyatlamalar dalgalı bir seyre işaret etti. ABD ham petrolü 119 dolar civarında dalgalanırken, Brent petrol ise 121 dolar seviyesinde. Petrol piyasalarında OPEC'in aylık raporundan çıkan veriler dikkatle izlenirken, dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine de çevrildi.

Borsalardan 22 trilyon dolarlık kaçış

Ocak ayından bu yana 60'ın üzerinde merkez bankası 50 baz puan ve üzerinde faiz artırırken, enflasyonun küresel piyasalarda yarattığı endişelere karşı merkez bankalarının daha şahin karşılık vereceğine ilişkin beklentiler de yükseliyor.

Son yılların en güçlü sıkılaşma hamleleri, likiditenin azalmasına yol açarken Fed öncülüğünde merkez bankalarından gelen hamleler ve yönlendirmelerle; büyümeye, likiditeye, değerlemeye ve şirket kârlılıklarına yönelik kaygıların artması, hisse senetlerinde rekor geri çekilmelere neden oluyor.

Kasım 2021'de 122 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselen Bloomberg Dünya Hisse Senedi piyasa değeri, son hamlelerin piyasada yarattığı etkiyle 100 trilyon dolara geriledi. Bu dönemde 22 trilyon dolar piyasa değerinde erime görülürken, bunun 12 trilyon doları ABD hisseleri, 1.9 trilyon doları Çin, 1.5 trilyon doları Japonya hisseleri ve 800 milyar doları Hong Kong borsalarında gerçekleşti. Avrupa'nın ana endekslerindeki değer kaybı ise 3 trilyon doları buldu.