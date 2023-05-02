FED öncesi Dolar, Euro ve altın kritik sınırda
ABD Merkez Bankası FED'in faiz karar haftasında döviz ve değerli metaller piyasalarında Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü sürüyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık 12 gün kalmışken başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.
Geçen hafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar bugün zirvedeki yerini koruyor.
Piyasalar bu hafta da ABD'den gelecek faiz kararını bekliyor.
Amerika'daki enflasyon oranları düşerken bir sonraki toplantıdan çıkacak karar herkes tarafından merak ediliyor. Fed faiz kararı toplantısı 2-3 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), oy birliğiyle aldığı kararı 3 Mayıs 2023 akşamı saat 21.00'de açıklayacak.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 951 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 3 Dolar'dan,
1.827 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.828 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 79,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,35 Dolar'dan işlem görüyor.
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