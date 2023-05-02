FED öncesi Dolar, Euro ve altın kritik sınırda

ABD Merkez Bankası FED'in faiz karar haftasında döviz ve değerli metaller piyasalarında Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü sürüyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık 12 gün kalmışken başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Geçen hafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar bugün zirvedeki yerini koruyor.

Piyasalar bu hafta da ABD'den gelecek faiz kararını bekliyor.

Amerika'daki enflasyon oranları düşerken bir sonraki toplantıdan çıkacak karar herkes tarafından merak ediliyor. Fed faiz kararı toplantısı 2-3 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), oy birliğiyle aldığı kararı 3 Mayıs 2023 akşamı saat 21.00'de açıklayacak.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,45 TL'den başlayan Dolar 19,46 TL 'den,

21,39 TL'den başlayan Euro 21,41 TL 'den,

24,35 TL'den başlayan Sterlin 24,36 TL 'den,

14,26 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,27 TL 'den işlem görüyor. Cuma günü Dolar 19,44 TL'den, Euro 21,48 TL'den, Sterlin 24,44 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.982 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.984 Dolar 'dan,

1.240 TL'den başlayan Gram altın 1.241 TL 'den,

2.242 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.242 TL 'den,

9.238 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.238 TL 'den,

15,55 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,61 TL 'den fiyatlanıyor.



Cuma günü Ons altın 1.991 Dolar'dan, Gram altın 1.245 TL'den, Çeyrek altın 2.224 TL'den, Cumhuriyet altın 9.149 TL'den, Gram Gümüş ise 15,66 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 951 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 3 Dolar'dan,

1.827 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.828 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,35 Dolar'dan işlem görüyor.