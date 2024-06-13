FED sonrası Dolar, Euro bildiğiniz gibi, altın çöküşte

Piyasalar dün ABD'den peş peşe gelen enflasyon ve faiz kararlarının ardından başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri sürerken, "güvenli liman" altında değer düşüş büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların Cuma günü itibariyle başlayıp tam 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesinde ABD'den gelmesini beklediği ekonomik veriler dün peş peşe açıklanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine ara verirken, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarındaki geri çekilme ise sürüyor.

ABD enflasyonu açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Nisan ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, mayıs ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 olmuştu. Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

FED kararını verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında sabit bıraktığını duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,32 TL'den başlayan Dolar 32,29 TL'den,

35,13 TL'den başlayan Euro 35,01 TL'den,

41,54 TL'den başlayan Sterlin 41,49 TL'den,

20,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,31 TL'den, Euro 35,09 TL'den, Sterlin 41,52 TL'den, Japon Yeni ise 20,78 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 311 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 309 Dolar'dan,

2 bin 399 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 393 TL'den,

3 bin 963 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 951 TL'den,

16 bin 312 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 251 TL'den,

30,28 TL'den başlayan Gümüş ise 30,17 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 324 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 414 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 963 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 312 TL'den, Gümüş ise 30,93 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 599 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 844 Dolar'dan,

3 bin 510 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 503 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,05 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,78 Dolar'dan işlem görüyor