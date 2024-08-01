  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FED sonrası Dolar, Euro ve altın uçuşta

FED sonrası Dolar, Euro ve altın uçuşta

FED sonrası Dolar, Euro ve altın uçuşta
Güncelleme:

Piyasaların en gergin haftasında FED'ten gelen faiz kararı sonrası başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı dün gece belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantısı sonrasında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. 

Hatırlanacağı gibi ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

FED'ten gelen bu faiz kararı sonrasında Dolar ve Euro Türk Lirası karşısındaki yükselişe geçerken altın fiyatlarının tepkisi sınırlı oldu.

Piyasalar şimdi de FED'in faiz kararı sonrasında Cuma günü açıklanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,17 TL'den başlayan Dolar 33,09 TL'den, 

36,03 TL'den başlayan Euro 35,81 TL'den, 

42,73 TL'den başlayan Sterlin 42,43 TL'den, 

22,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,13 TL'den, Euro 35,92 TL'den, Sterlin 42,56 TL'den, Japon Yeni ise 22,05 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 446 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 446 Dolar'dan, 

2 bin 610 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 438 TL'den, 

4 bin 272 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 280 TL'den, 

17 bin 533 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 610 TL'den, 

30,91 TL'den başlayan Gümüş ise 30,81 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 422 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 581 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 272 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 533 TL'den, Gümüş ise 30,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 155 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 155 Dolar'dan, 

3 bin 174 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 174 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 81,42 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,33 Dolar'dan işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hak yiyen işverenlere müjde: Sigortasız 1 güne 40 bin TL ceza Hak yiyen işverenlere müjde: Sigortasız 1 güne 40 bin TL ceza Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Nurgül Yeşilçay kilo alma rekoru kırdı: 10 günlük değişimi olay oldu Nurgül Yeşilçay kilo alma rekoru kırdı: 10 günlük değişimi olay oldu Suçu kesinleşti: Gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiyi itiraf etti Suçu kesinleşti: Gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiyi itiraf etti HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Doğalgaza yüzde 38 zam için yeni açıklama: ''38 değil, 24,4...'' Doğalgaza yüzde 38 zam için yeni açıklama: ''38 değil, 24,4...'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi hakkında ilginç iddia: ''5 kez hacca gitti'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi hakkında ilginç iddia: ''5 kez hacca gitti'' Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı yıkıp geçti Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı yıkıp geçti Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...'' Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...'' Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava durumu raporu açıklandı Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava durumu raporu açıklandı Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Süleyman Soylu'dan sürpriz hamle: ''Bana dokunun'' dedi Süleyman Soylu'dan sürpriz hamle: ''Bana dokunun'' dedi