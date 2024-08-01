FED sonrası Dolar, Euro ve altın uçuşta

Piyasaların en gergin haftasında FED'ten gelen faiz kararı sonrası başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı dün gece belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantısı sonrasında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. Hatırlanacağı gibi ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. FED'ten gelen bu faiz kararı sonrasında Dolar ve Euro Türk Lirası karşısındaki yükselişe geçerken altın fiyatlarının tepkisi sınırlı oldu. Piyasalar şimdi de FED'in faiz kararı sonrasında Cuma günü açıklanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 33,17 TL'den başlayan Dolar 33,09 TL'den, 36,03 TL'den başlayan Euro 35,81 TL'den, 42,73 TL'den başlayan Sterlin 42,43 TL'den, 22,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,26 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 33,13 TL'den, Euro 35,92 TL'den, Sterlin 42,56 TL'den, Japon Yeni ise 22,05 TL'den işlem görmüştü. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Güne 2 bin 446 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 446 Dolar'dan, 2 bin 610 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 438 TL'den, 4 bin 272 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 280 TL'den, 17 bin 533 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 610 TL'den, 30,91 TL'den başlayan Gümüş ise 30,81 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 422 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 581 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 272 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 533 TL'den, Gümüş ise 30,65 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 64 bin 155 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 155 Dolar'dan, 3 bin 174 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 174 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 81,42 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,33 Dolar'dan işlem görüyor.