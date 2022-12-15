FED sonrası, dolar ve altında dikkat çeken hareketlilik

ABD'den peş peşe gelen enflasyon ve politika faiz kararları sonrasında piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği politika faiz kararını açıkladı.

FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltirken büyüme tahminlerini aşağı çekti. FED'in Türkiye saatine göre dün gece gelen bu kararı ardından piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor.

Dolar/TL güçlü duruşunu sürdürürken, Fed Başkanı Powell’ın şahin tutumuna rağmen dolar endeksi indiği altı ayın en düşük seviyelerinden güç kazanmakta zorlanıyor. Dolar endeksi ise %0,40 artışla 104,0416 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalar ise yeni odağını İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevirdi. Her 2 merkez bankasının da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,86 TL'den başlayan Euro 19,79 TL'den,

23,11 TL'den başlayan Sterlin 22,98 TL'den,

13,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,64 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,64 lira, euronun satış fiyatı ise 19,85 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.792 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.779 Dolar'dan,

1.073 TL'den başlayan Gram altın 1.067 TL'den,

1.726 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.715 TL'den,

7.101 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.059 TL'den,

13,95 TL'den başlayan Gümüş ise 13,87 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 17.716 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.668 Dolar'dan,

1.290 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.286 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 82,03 Dolar'dan işlem görüyor.

Stoklardaki bu yükseliş de fiyatlardaki düşüşün sınırlı kalmasını sağlayan bir diğer önemli faktör oldu.

Citi analistleri ise paylaştıkları bir notta, "Ticari ham petrol stokları, rafinerilerin çalışmalarını azaltmasıyla yükseldi." dedi.