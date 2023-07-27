FED sonrası işte Dolar, Euro ve altında son durum

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 482 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 475 Dolar'dan,

1.880 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.877 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.