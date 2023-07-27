FED sonrası işte Dolar, Euro ve altında son durum
TCMB'nin beklentinin altında kalan faiz artırımı kararı sonrasında, dün ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı sonrası hem döviz, hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 27 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından piyasalardaki zirve seyri devam ederken dün tüm piyasaların gözlerini çevirdiği ABD Merkez Bankası FED beklenen faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizi 25 baz puan artırarak %5,25-%5.50 aralığına yükseltti. Piyasaların genel beklentisi de, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması yönündeydi. Faiz kararı sonrası basına karşı konuşan Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi.
ABD'den gelen bu kritik faiz kararı sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede...
TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından geçen hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.
TL, dolar karşısında yüzde 20’si haziran ayında olmak üzere bu yıl yüzde 31 değer kaybetti. Kur bu sabah 26.95 civarındaydı.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,89 TL'den başlayan Dolar 26,94 TL'den,
29,88 TL'den başlayan Euro 29,92 TL'den,
34,92 TL'den başlayan Sterlin 34,94 TL'den,
19,24 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,25 TL'den işlem görüyor.
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