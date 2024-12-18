FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi

ABD Merkez Bankası FED'in bugün yapacağı toplantısı öncesinde piyasalar gerilmiş yay gibi ABD'den gelecek faiz kararını bekliyor. FED'in kararına odaklanan piyasalarda işte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar bugün 2024 yılının son toplantısını yapacak ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına odaklandı.

Kritik veriler öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Bu hafta küresel piyasalarda odak noktası ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları olacak.

Son Fed toplantısında faiz indirimlerinde oy çokluğu yaşanmış ve iş gücü piyasasındaki güç kaybı vurgulanmıştı. Fed üyelerinin son açıklamalarında, istihdam büyümesindeki yavaşlamadan kaçınmak için "dengeli bir yaklaşım" benimseme eğilimi dikkat çekti.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Söz konusu kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini törpülüyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 973 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

İşte kritik günde piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 35,01 TL'den, Euro 36,79 TL'den, Sterlin 44,50 TL'den, Japon Yeni ise 22,84 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 645 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 979 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 929 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 268 TL'den, Gümüş ise 34,29 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 103 bin 820 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 840 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 73,01 Dolar'dan işlem görüyor.