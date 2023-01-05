FED tutanakları sonrası dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Yeni yıla başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan döviz ve değerli metaller dün akşam açıklanan FED tutanakları sonrasında bugün de yukarı yönlü hareket ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında hızlı bir giriş yapan döviz ve değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Piyasaların dört gözle beklediği ABD Merkez Bankası (FED) tutanakları dün akşam yayınlandı. FED'in 13-14 Aralık'ta yaptığı toplantının tutanakları yayımlanırken, tutanaklarda hiçbir katılımcı 2023 yılı için faiz indiriminin uygun olacağını öngörmedi. Katılımcılar yüzde 2 enflasyon hedefine geri dönmeye güçlü bağlılıklarını teyit ettiler. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,74 TL'den başlayan Dolar 18,74 TL'den,

19,93 TL'den başlayan Euro 19,95 TL'den,

22,62 TL'den başlayan Sterlin 22,64 TL'den,

14,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,16 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 18,74 lira, euronun satış fiyatı ise 19,89 lira olmuştu. Altın ve gümüş Gram altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair beklentilerin artması sonrasında yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Güne 1.851 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.855 Dolar'dan,

1.115 TL'den başlayan Gram altın 1.118 TL'den,

1.794 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.798 TL'den,

7.381 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.397 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,39 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında,



16.841 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.833 Dolar'dan,

1.253 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.252 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün küresel ekonomik riskler sebebiyle bir önceki günü sert düşüşle kapatmasının ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilme çarşamba günü hızlandı. Güne 78,76 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,90 Dolar'dan işlem görüyor.