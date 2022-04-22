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FED'in faiz adımı sonrası altın ve dolarda son durum

FED'in faiz adımı sonrası altın ve dolarda son durum

Piyasalar haftayı yine kritik seviyede kapatmaya hazırlanıyor. FED'ten gelen "faiz artacak" açıklamasının ardından işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar ne kadar yükselecek bilinmiyor fakat 2021 yılının son aylarında ekonomik belirsizlikler, TL’de yaşanan kayıplar enflasyonun patlamasına neden olmuştu. Pandeminin ardından savaşın başlamasıyla TL'deki kaybı giderek artırıyor.

Küresel piyasalarda dolar, FED'ten gelen "faiz arttırımı" mesajı sonrasında yeniden hareketlendi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi.

 Tüketici güven endeksi nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 67,3 değerini aldı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,71 TL'den, Euro 15,96 TL'den, Sterlin ise 19,17 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.951 dolar olan altında, gram altın 922/923 TLçeyrek altın 1.483/1.484 TL, Cumhuriyet altını ise 6.104/6.105 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,62 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 671, Ethereum 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.  

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