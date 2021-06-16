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FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

Piyasaların en kritik haftasında ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Karar sonrası dolar, euro ve altının tepkisi belli oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (FED) kritik faiz karar toplantısı sona erdi ve FED faiz kararını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında tuttu.

FED'in faiz kararı sonrası hareketlenen piyasalar yarın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararı beklemeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmezken, PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceği ve faiz indiriminin yaklaştığı yönündeki öngörülerin piyasaların odağında olduğu belirtiliyor.

DOLAR, EURO, STERLİN

FED'ten gelen faiz kararı sonrasında serbest dolar 8,60 TL'den, Euro 10,38 TL'den, Sterlin ise 12,10 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru, Haziran ayı başında 8.74’le tarihi zirvesini test etmesinin ardından Biden-Erdoğan görüşmesi ve Çin’le swap anlaşması gibi haberlerin de etkisiyle 8,28’e kadar inmişti.

 GÜMÜŞ/ALTIN

Gümüş 7,63TL'den fiyatlanırken, Onsu 1.844 dolardan işlem gören altında, gram altın 504/510, çeyrek altın 818/836, Cumhuriyet altını ise 3.365/3.407 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN/ETHERIUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 93 dolardan, Etherium ise 2 bin 434 dolardan işlem görüyor.

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