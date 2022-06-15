FED'in karar günü geldi! Dolar, Euro ve altın tetikte!

ABD Merkez Bankası FED bugün tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi Türk Lirası'nda değer kaybı sürerken dolar, Euro ve altında ibre yeniden yukarı dönmüş durumda. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bugün tüm dünya nefesini tuttu, ABD Merkez Bankası FED'ten gelecek politika faiz kararını bekliyor. FED'ten faiz arttırımı beklenirken, faiz artışının kaç puan olacağı ile ilgili dikkat çeken tahminler var.

Piyasalar Fed'in bu ay ve Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlarken, cuma günü tahminleri aşan enflasyon verileri Fed'den hızlı ve büyük faiz artırımları geleceği beklentilerini pekiştirdi.

Tahvil piyasalarında da etkili olan satış eğilimi dünya genelinde tahvil getirilerini uzun zamandır görülmeyen bölgelere taşırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıktı. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.

Fed, 28 yılın en büyük hamlesini yapabilir

ABD'de mayısta yıllık enflasyon yüzde 8.6 ile 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşınca ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), enflasyonu kontrol altına almak için daha sert adımlar atmasına yönelik beklenti arttı. Faiz kararını bugün açıklayacak olan Fed'in 75 baz puan artış yapacağına ilişkin öngörülere yenisi eklendi. İngiliz finans devi Barclays'in ardından Goldman Sachs analistleri de daha önce 50 baz puan olan tahminlerini yukarı yönlü revize ederek Fed'den 75 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini bildirdi. Tahminler doğru çıkarsa Fed, 1994'ten bu yana yani 28 yıl sonra ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Goldman Sachs analistleri The Wall Street Journal'de Fed'in 75 baz puanlık artırıma gidebileceğine dair çıkan habere dikkat çekerek bunu Fed yetkilileri tarafından hazırlatılmış bir ipucu olduğunu iddia etti. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün faiz kararını açıklayacak.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,28 TL'den, Euro 18,08 TL'den, Sterlin ise 20,79 TL'den işlem görüyor.



Altın ve gümüş

Ons altın 1.815 Dolar'dan, Gram altın 1.008 TL'den, Çeyrek altın 1.621 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.669 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 11,76 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 843 dolar, Ethereum ise bin 99 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı bir seyir izleniyor. Faiz kararı öncesinde petrolde fiyatlamalar dalgalı bir seyre işaret etti. ABD ham petrolü 119 dolar civarında dalgalanırken, Brent petrol ise 121 dolar seviyesinde. Petrol piyasalarında OPEC'in aylık raporundan çıkan veriler dikkatle izlenirken, dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine de çevrildi.

Borsalardan 22 trilyon dolarlık kaçış

Ocak ayından bu yana 60'ın üzerinde merkez bankası 50 baz puan ve üzerinde faiz artırırken, enflasyonun küresel piyasalarda yarattığı endişelere karşı merkez bankalarının daha şahin karşılık vereceğine ilişkin beklentiler de yükseliyor.

Son yılların en güçlü sıkılaşma hamleleri, likiditenin azalmasına yol açarken Fed öncülüğünde merkez bankalarından gelen hamleler ve yönlendirmelerle; büyümeye, likiditeye, değerlemeye ve şirket kârlılıklarına yönelik kaygıların artması, hisse senetlerinde rekor geri çekilmelere neden oluyor.

Kasım 2021'de 122 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselen Bloomberg Dünya Hisse Senedi piyasa değeri, son hamlelerin piyasada yarattığı etkiyle 100 trilyon dolara geriledi. Bu dönemde 22 trilyon dolar piyasa değerinde erime görülürken, bunun 12 trilyon doları ABD hisseleri, 1.9 trilyon doları Çin, 1.5 trilyon doları Japonya hisseleri ve 800 milyar doları Hong Kong borsalarında gerçekleşti. Avrupa'nın ana endekslerindeki değer kaybı ise 3 trilyon doları buldu.