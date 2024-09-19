FED'in sonrası, TCMB öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

ABD Merkez Bankası FED'in faizleri 4 yıl sonra geri çekmesinin ardından piyasalar yeni güne zirvede başladı. TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı açıklayacağı günde altın fiyatları yeni bir rekor kırarken Dolar ve Euro'daki sınırlı yükseliş de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Merkez Bankası FED dün gerçekleşen kritik Eylül ayı toplantısı sonrasında politika faizini 4 yıl aradan sonra 50 baz puan indirimle yüzde 4,75 ila yüzde 5 bandına çektiğini duyurdu. Karar öncesinde ABD’de açıklanan verilerin ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin ardından piyasaların karara yönelik beklentisi, 2007’den bu yana en büyük ayrışmanın yaşanmasına yol açmıştı.

50 baz puanlık faiz indiriminin ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, faizler konusunda önceden belirlenmiş bir rotada olmadıklarını belirterek, "Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz." dedi.

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen bu faiz kararı sonrasında bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının saat 14.00'te sona ermesi ve TCMB'nin Eylül ayı politika faiz kararını açıklaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Reuters anketine katılan çoğu ekonomist, TCMB’nin Kasım ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı ekonomistler faiz indiriminin ekim ayında başlayabileceğini düşünüyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcıları da benzer bir şekilde TCMB’nin faizi yüzde 50’de sabit tutmasını bekliyor. 24 kurumun katıldığı ankette, 2024 yıl sonu için politika faizi tahminleri yüzde 47,5 seviyesine işaret ediyor. En yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,05 TL'den, Euro 38,03 TL'den, Sterlin 45,17 TL'den, Japon Yeni ise 23,95 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,10 TL'den, Euro 37,98 TL'den, Sterlin 45,01 TL'den, Japon Yeni ise 24,10 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 567 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 806 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 694 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 309 TL'den, Gümüş ise 33,40 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 575 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 819 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 683 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 262 TL'den, Gümüş ise 33,75 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 62 bin 86 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 415 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 73,20 Dolar'dan işlem görüyor.