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VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!
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  3. 05 Şubat 2020 15:55

Felaket bölgesinde üçüncü çığ tehlikesi!

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ felaketinin ardından üçüncü kez çığ uyarısı yapıldı.

Felaket bölgesinde üçüncü çığ tehlikesi!
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Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 3 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükselmişti.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

Van'da ikinci çığ felaketi: Can kaybı 23'e yükseldiVan'da ikinci çığ felaketi: Can kaybı 23'e yükseldi

 

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