Fen liselerine neşter, imam hatiplere kıyak

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de fen liselerinin kontenjanlarının düşürüldüğü, imam hatiplerin kontenjanlarının ise artırıldığı ortaya çıktı.

Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren 992 bin 906 aday, 17 Temmuz tarihine kadar tercih yapacak. Okullardaki kontenjan daraltılması yüzdelik dilimleri yükseltti. Öğrenciler, sınavdan sonra şimdi de tercih kabusu yaşıyor.

Fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesinde kontenjanlar azalırken, Anadolu imam hatipler ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi kontenjanları 2016 öğrenci arttı. Bu artış Anadolu İHL’de 1192, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise 824 oldu.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre Türkiye’nin en ücra köşesinden büyükşehirlere kadar tüm liseleri MEB 2024 Tercih Tablolarını dikkate alarak inceleyen Uzman Eğitimci Salim Ünsal, 2024 LGS kontenjan artış ve düşüşlerinin öğrenci yerleştirmelerine etkisini şöyle anlattı:

“LGS 2023’te bir yüzdelik dilimde 10 bin 302 öğrenci vardı. Sınava katılım bu yıl yüzde 3.6 azalınca, yüzde 1’lik dilime düşen öğrenci sayısı 9 bin 929’a düştü. Bu azalma öğrencilerin elde ettiği yüzdelik dilimi, çok daha değerli hale getirdi. Yüzde 1’lik dilimde 373, yüzde 2’lik dilimde 746, yüzde 3’lük dilimde bu yıl 1119 daha az rakip var. İddialı adayların şansı yüzdelik dilim nedeniyle az da olsa arttı.”

“Buna karşın fen, Anadolu ve sosyal bilimler gibi öğrencilerin bu sınava asıl girme sebebi liselerin kontenjanları, bu yıl 5620 kişi azaltıldı. Bu da, dilim başına düşen öğrenci sayısındaki azalmayla ortaya çıkan avantajı, öğrenciler aleyhine sıfırladı. Dilimden kazanan çocuklar, kontenjan eksiltilince yine kaybetti.”

Sözcü