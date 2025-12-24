  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: ''Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: ''Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: ''Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak''
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsıma hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımız zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizli kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayınlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

text-ad
Etiketler Fenerbahçe sadettin saran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Kitap kurtları buraya: 2025'in en çok satan kitapları belli oldu Kitap kurtları buraya: 2025'in en çok satan kitapları belli oldu 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı! Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı!
Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu