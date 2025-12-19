Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı.
Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol