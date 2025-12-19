  1. Anasayfa
  Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi. 

DHA

