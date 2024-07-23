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Fenerbahçe, olimpiyatlarda zirvede

Fenerbahçe, olimpiyatlarda zirvede
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüp olarak damga vurdu. Sarı lacivertliler, oyunlara 27 sporcu gönderdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 3 gün sonra başlıyor. Türkiye’yi farklı branşlarda olimpiyat oyunlarda temsil edecek oyuncular açıklandı. Fenerbahçe, olimpiyat oyunlarına en çok sporcu gönderen kulüp olarak zirveye yerleşti. Türkiye adında olimpiyatlarda yarışacak 102 sporcudan 27’si Fenerbahçeli.

Sarı lacivertli kulüp, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gurur tablomuz! Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Ülkemizi Paris’te gururla temsil etmek, 7 farklı branşta, 27 sporcumuzla kırmızı beyaz bayrağımızı dalgalandırmak için heyecanımız sonsuz! Atasının izinde Fenerbahçe Spor Kulübü, bu ülke için çalışmaktan hiç vazgeçmeyecek!"

Etiketler olimpiyatlar olimpiyatlar
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