Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim G. Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.
Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim G.'in silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan İbrahim G., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
