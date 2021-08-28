Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri dün belli olmuştu. İki temsilcimizin de maç programları bugün açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Grup aşamına kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri dün İstanbul'da yapılan kura çekiminde belli oldu.
Sarı lacivertliler, Olympiakos,Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Sarı kırmızılı temsilcimiz ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv ile eşleşti.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv
25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol