Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko'da 2 sporcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve takımda pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.