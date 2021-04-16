Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi
Fenerbahçe Beko'da 2 sporcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve takımda pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
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