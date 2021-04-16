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  3. Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko'da 2 sporcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve takımda pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: 

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etiketler korona koronavirüs fenerbahçe
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