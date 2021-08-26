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Fenerbahçe'de Zanka ayrılığı yakın

Fenerbahçe'de Zanka ayrılığı yakın

Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor. Michael Frey'in de formasını giydiği Belçika ekibine transfer oluyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Danimarkalı stoper Zanka'nın yeni takımı belli oluyor.

 FREY'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR
Voetbalbelgie'nin haberine göre 31 yaşındaki stoper için Royal Antwerp devreye girdi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Belçika ekibi, transfer için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Antwerp'te sarı-lacivertlilerin eski forveti Michael Frey de forma giyiyor.

2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Zanka, sarı-lacivertlilerde bekleneni verememiş ve önce Fortuna Düsseldorf'a ardından da Kopenhag'a kiralanmıştı.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıkan Zanka, 2 gol kaydetti.

Etiketler zanka transfer
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