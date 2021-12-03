Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için yeni gelişme!

Sarı lacivertliler, Göztepe maçında Atakan Çankaya ile fiziki tartışmaya giren ve 2 maç ceza alan İrfan Can Kahvecinin cezası için itiraz etmeye hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan arasında yaşanan maçın önüne geçmişti. TRT Spor'un haberine göre İrfan Can, 'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edilmişti. İzlenen görüntülerden sonra TFF, İrfan Can'a 2 maç ceza vermişti. Bu cezanın açıklanmasınından ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim İrfan Can'a verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.