Fenomen polis memuru hakkında 4.'üncü kez soruşturma başlatıldı!

Sosyal medyada paylaştığı trafik videolarıyla tanınan, peşpeşe hakkındaki şikayetler nedeniyle maaştan kesinti cezası uygulanan polis memuru hakkında "yetkisi olmadan demeç verdiği" gerekçesiyle dördüncü kez soruşturma başlatıldı.

Trafik kurallarını anlattığı videolarla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan polis memuru Serkan D., Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak sosyal medyada paylaştığı trafik videolarıyla tanınan polis memuru Serkan D. hakkında 12 ayrı şikayet başvurusu yapılmış ve şikayetler sonrasında Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu tarafından "maaştan kesinti cezası" verilmişti.

Kararla birlikte polis memuru Serkan D.'nin maaşının 4'te 1'i ceza olarak kesinti yapılacağı öğrenilmişti.

Ancak Serkan D. hakkında bu sefer de "yetkisi olmadan kamuoyuna bilgi ve demeç vermek" iddiasıyla bir soruşturma daha açıldı.

Bu son soruşturma ile birlikte Serkan D. hakkındaki soruşturma sayısı da 4'e yükseldi.