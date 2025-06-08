Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olaya soruşturma: 2 şüpheli var!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini belirtti.

5 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır" ifadelerine yer verdi.



Bakan Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:

"Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"