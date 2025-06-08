  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olaya soruşturma: 2 şüpheli var!

Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olaya soruşturma: 2 şüpheli var!

Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olaya soruşturma: 2 şüpheli var!
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini belirtti.

5 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi devam ediyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:
"Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"

Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandıFerdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandıGüncel

 

text-ad
Etiketler Ferdi Zeyrek havuz elektrik akımı manisa manisa büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tiryakiler yandı! Sigaraya ne kadar zam geleceği belli oldu Tiryakiler yandı! Sigaraya ne kadar zam geleceği belli oldu Kendini doğaya adayan emekli öğretmenin eşsiz mirası! Kendini doğaya adayan emekli öğretmenin eşsiz mirası! İşçi, emekli ve memurun 5 aylık kaybı belli oldu İşçi, emekli ve memurun 5 aylık kaybı belli oldu Düğün salonunu kana bulayan saldırı kamerada Düğün salonunu kana bulayan saldırı kamerada Asrın felaketinin merkezinde inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde sona gelindi Asrın felaketinin merkezinde inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde sona gelindi MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı 7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüleri ortaya çıktı 7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüleri ortaya çıktı Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumu açıklandı Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumu açıklandı ''Mekanda eşime baktılar'' deyip Beşiktaş Çarşı'yı birbirine kattı! ''Mekanda eşime baktılar'' deyip Beşiktaş Çarşı'yı birbirine kattı! Şampiyon Galatasaray cezada da lider! Şampiyon Galatasaray cezada da lider!
Uzmanından olası İstanbul depremi için dikkat çeken yorum Uzmanından olası İstanbul depremi için dikkat çeken yorum Ünlü iş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti Bayram yine zehir oldu: Trafikte can kaybı yükseliyor Bayram yine zehir oldu: Trafikte can kaybı yükseliyor Beyaz TV'de fuhuş ve uyuşturucu soruşturması Beyaz TV'de fuhuş ve uyuşturucu soruşturması Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak! Tabiat parkında kaybolan kadın Yörük çadırında bulundu Tabiat parkında kaybolan kadın Yörük çadırında bulundu Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' Burcu Kara'dan başrol oynadığı dizi için olay itiraf: ''Korkunç bir işti'' Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandı