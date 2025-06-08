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Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandı

Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kazada ilk rapor açıklandı
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı evde incelemelerde bulunduklarını duyurdu. Ulutaş, ''Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır'' dedi.

Bayramın ilk günü akşam 23.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Pandora Evleri'ndeki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden ve elektrik çarpması sonucu kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in tedavisi devam ediyor.

Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini aktardı.

"KORUMA EKİPMANLARININ GÖREVİNİ YAPMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin birçok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, sosyal medya hesabı üzerinden şunları bildirdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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