  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında!

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in, site havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alınırken, hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan ön tespitler ortaya çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Raporun, yapı ruhsatına ilişkin detaylar da eklenip, son şeklinin verilmesinin ardından savcılığa teslim edileceği bildirildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

'68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ'

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

'KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ'

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

DHA

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek bilirkişi raporu elektrik elektrik çarpması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı! Trafik teröristleri bu sefer de turist otobüsüne saldırdı Trafik teröristleri bu sefer de turist otobüsüne saldırdı Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü! Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü! Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı Türkiye'nin eşsiz lezzeti ''ilekleme''de sezon başladı Türkiye'nin eşsiz lezzeti ''ilekleme''de sezon başladı Tam 12 yıl sonra Suriye'den Türkiye'ye geldi... Tam 12 yıl sonra Suriye'den Türkiye'ye geldi... Ev sahibi olmak için biriktirdiği para enkazda kayboldu! Ev sahibi olmak için biriktirdiği para enkazda kayboldu! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Plajda korku dolu anlar: Denizde aile boyu kabusu yaşadılar! Plajda korku dolu anlar: Denizde aile boyu kabusu yaşadılar! Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha! Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha!
A Millilerden Meksika karşısında tatsız prova A Millilerden Meksika karşısında tatsız prova Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İmamoğlu açıklaması: ''Ortada seçim yokken kendisini aday ilan etti'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İmamoğlu açıklaması: ''Ortada seçim yokken kendisini aday ilan etti'' Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!'' Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!'' Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Küçük kız çocuğunu istismarla etmekle suçlanan müftü, vaiz oldu! Küçük kız çocuğunu istismarla etmekle suçlanan müftü, vaiz oldu! Düzce'de korkutan deprem Düzce'de korkutan deprem Çadır kentteteki yemek ikramı hastanede bitti: Onlarca kişi zehirlendi Çadır kentteteki yemek ikramı hastanede bitti: Onlarca kişi zehirlendi Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız! Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız!