Fergio House için istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece'de "Fergio House" adıyla kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen gruba yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Ferhat G. ve ikiz kardeşi Serhat G.'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medya "Fergio House" hesaplarından müstehcen paylaşımlar ve Büyükçekmece'de kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada Ferhat Günay ve ikiz kardeşi Serhat Günay’ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kendine ‘Fergio House’ adını veren ve sosyal medyadan parti ve diğer etkinliklerini duyuran gruptan 19 kişi geçen aralık ayında gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden gruba adını veren ve grup içinde ‘Fergio Bey’ olarak adlandırılan Ferhat Günay ve ikiz kardeşi Serhat Günay tutuklanmıştı. Günay kardeşler, grubun yetkili konumdaki yöneticileri olarak bütün organizasyonlardan sorumlu tutuluyordu.

Grup üyeleri hakkında yaklaşık 6 aydır devam eden savcılık soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 13 sayfalık iddianamede 19 şüphelinin ‘müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek’ suçundan 3’er yıla kadar hapsi istendi.

‘HAYVANİ HİSLER İÇİN TASMA TAKTILAR’

Savcılık iddianamede, grubun herkese açık hesabında yapılan cinsel içerikli paylaşımları için “toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olan ve özellikle yapılan paylaşımların çocukların davranışları üzerinde zararlı etki bırakabilecek şekilde toplumun ar ve haya duyguları incitecek şekilde yapılan paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Ayrıca ‘insanlara hayvan tasmaları takılarak hayvani içgüdülerin sergilenmesi yönünde dürtülere hitap etmek amacıyla’ fantezi ürünü kıyafet ve eşyalar kullanıldığı da iddianamede yer aldı.