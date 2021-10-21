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Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a "hakaret" etmek iddiasıyla açılan davada yakalama kararı verildi.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a "hakaret" etmek iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkında yakalama kararı verildi.

 Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç'un avukatı duruşmada hazır bulundu.

SAVCILIK YAKALAMA TALEP ETTİ

Tunç'un avukatı, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, Tunç'un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Duruşma 17 Mart 2022'ye ertelendi.

Etiketler Ferhat Tunç yakalama savcı karar
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