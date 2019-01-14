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  3. 14 Ocak 2019 09:59

Ferhat Tunç havaalanında gözaltına alındı

Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Ferhat Tunç havaalanında gözaltına alındı
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Şarkıcı Ferhat Tunç, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” dedi.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

ferhat tunç , gözaltı
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