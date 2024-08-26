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Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi

Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi
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Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. "maliyet artışı"nı işaret ederek ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı.

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücretlerine tepki çeken zam yaptı.

Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı. 

Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. 

1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir. 

3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır. 

4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

ZAMLI TARİFE FİYATLARI

Zam kararının ardından GESTAŞ sitesinde bulunan ücret tarifesine göre Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şöyle oldu:

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. "maliyet artışı"nı işaret ederek ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı.

Etiketler GESTAŞ feribot ücretleri zam dev zam
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