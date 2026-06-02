Fethiye'de Annesine Verdiği Sözü Tutan 91 Yaşındaki Mühendisten 500 Milyonluk Dev Bağış

Fethiye'de yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü tutarak 500 milyon TL değerindeki 4 katlı binasını ve arsasını eğitime bağışladı. Fethiye Kaymakamlığı'nda imzalanan protokolle devredilen dev mülk, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, eğitim tarihinin en anlamlı ve büyük bağışlarından birine sahne oldu.

Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak görev yapan 91 yaşındaki Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirmek amacıyla Fethiye'deki yaklaşık 500 milyon TL değerindeki mülkünü gözünü kırpmadan eğitime bağışladı.

 Muğla Makası mevkiinde yer alan ve halihazırda eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsası, resmi protokolle Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine devredildi.

Bina "Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi" Olacak

Devasa bağışın resmiyet kazanması için Fethiye Kaymakamlığı'nda özel bir protokol töreni düzenlendi.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever iş insanı Dinçer Akyalı arasında atılan imzalarla birlikte taşınmazın kaderi de belli oldu. Yaklaşık 500 milyon liralık değere sahip olan bu mülk, bundan sonraki süreçte üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak hizmet verecek. Bir oğlu ve üç torunu bulunan Akyalı, törende yaptığı duygusal konuşmada annesine verdiği vasiyet niteliğindeki sözü tutmanın huzurunu yaşadığını belirterek, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Akkaya'dan Hayırsever Akyalı'ya Teşekkür

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, eğitime yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine atılan en sağlam temeller olduğunu vurguladı. Devletin eğitim alanındaki yatırımlarının sürdüğünü, ancak hayırseverlerin desteğiyle çok daha güçlü kurumlara kavuştuklarını belirten Akkaya, "Dinçer Bey'in yaptığı bu anlamlı bağış, ilçemizdeki öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda eğitim almasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek bu binadan çıkacak gençlerimizin yarınlarda önemli başarılara imza atacağına inancımız tam. Bu örnek davranışın tüm hayırsever vatandaşlarımıza ilham olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan bu dev bağış, Fethiyeli çocukların bilim ve sanatla iç içe büyümesi için dev bir adım olarak kayıtlara geçti.

İHA

Etiketler Fethiye bağış Dinçer Akyalı 500 milyon TL Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM eğitim Fatih Akkaya  Muğla
