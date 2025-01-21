Fethiye'de koya gelen yunusların dansı böyle görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi sahiline gelen 4 yunus, kıyıya 30 metre kadar yaklaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 15 dakika boyunca bölgede kalan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

DHA