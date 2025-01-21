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Fethiye'de koya gelen yunusların dansı böyle görüntülendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi sahiline gelen 4 yunus, kıyıya 30 metre kadar yaklaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 15 dakika boyunca bölgede kalan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. 

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koya gelen yunus sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Etiketler Fethiye yunus sürüsü
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