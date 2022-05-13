Fethiye’de Unutulmaz Bir Tatil

Birlikte yaşamaya ilk adım ve en güzel zamanlar olarak akıllarda kalan evliliğin ilk günleri olan balayı zamanları her çift için unutulmaz olmayı amaçlamaktadır.

Balayınızın hafızalara kazınması için son dönemlerde en çok tercih edilen ve beğenilen Le Chic, balayı konsepti ile gelenleri eşlerine âşık oldukları gibi kendine de âşık ediyor. Le Chic Fethiye, harika manzarası ve benzersiz hizmeti ile gelen eşlere hak ettiği deri verip onlara eşsiz bir balayı fırsatı sunmaktadır.

Balayı tatili için Muğla Fethiye bölgesinde yer alan Le Chic Fethiye, yeni evlenen çiftlerin gezip keyifli vakit geçirebileceği pek çok mekân bulunmaktadır. Ayrıca yarattığı bohem ve lüks atmosferi içerisinde barındırarak, misafirlerine düğün stresini ve yorgunluğunu atması için doğa içinde büyülü bir ortam yaratıyor.

Le Chic Fethiye, Glamping avantajı ile oldukça dikkat çekiyor. Pek çok kişi Glamping ’in ne olduğunu merak etmektedir. Her şeyden önce insanların tatil anlayışına yeni bir boyut kazandıran Glampingler hem kamp hissiyatı deneyimlenip hem de kamp zorluklarının hiç birini sizlere yaşatmıyor. Le Chic ise Glampingler bambaşka bir boyut kazandırıp bu tarz bir yapıdan harika bir otel yaratmıştır. Kat kat yüksek ve beton dolu bir alanın içerisinde tatil yapmaktansa gerçek anlamda doğanın içinde lüks bir tatil fırsatı yapmanızı sağlıyor.

Balayı Suite

Fethiye merkezine yalnızca 38 km mesafede bulunan Le Chic Fethiye, Karaağaç’ın Yediburunlar konumunda yer almaktadır. Le Chic Fethiye’ye adım attıktan itibaren ortamın büyüsüne kapılıp gitmekten kendinizi geri alamayacaksınız. Ege havasını yaşarken muhteşem bu doğanın etkisinde kalacaksınız. Hayalinizde kurduğunuz balayı tatili burada yer alıyor. Balayı odası çok özel şekilde dome olarak tasarlanmıştır. Odanın içerisine girdiğinizde dışarı çıkmak istemeyeceğiniz, dışarı çıktığınızda ise içeri girmek istemeyeceğiniz güzellikte tasarlanmış olan bir odadır.

Le Chic, hem iç mekânda hem de dış mekânda havuz keyfi yapılabile ayrıcalığını sizlere sunuyor. Yatağınızın tam üzerinde bulunan ve uykuya dalmadan gökyüzünü izleyebileceğiniz oda tasarımıyla giden herkesi kendine hayran bırakıyor. Aynı zamanda oda dekorasyonu doğa ile fazlasıyla uyumlu bir şekilde tasarlanarak rakiplerinden sıyrılarak ön plana çıkmayı başarıyor. Balayı tatili seçeneği olarak seçilebilecek en güzel ortama sahip olan Le Chic Fethiye yaşattığı keyif ile müşterilerinden tam not almayı başarmıştır.

Junior Suite

Junior Suite, özel olarak tasarlanmış misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatan Le Chic Fethiye’nin en güzel odalarından biridir. Tatilinizi unutulmaz kılabilmek için etkileyici bir oda olan Junior Suite, eşsiz manzara karşısında havuz keyfi yapabilmenize imkân tanıyor. Bütün negatif enerjinizi atabileceğiniz bir ortama sahip olan bu mekânda yeşilin ve mavinin her tonuna doyabileceksiniz. Ayrıca sanki size özelmiş gibi doğan güneş ile mutluluk dolacak, benzersiz gün batımı manzarasıyla birlikte romantik tatil yapmış olacaksınız. Doğanın içinde, kuş seslerinin süslediği bu oda yarattığı atmosfer ile sizlere tatlı ve huzur dolu tatil yaşatıyor.

Akvaryum Suite

Büyüleyici bir manzara ile kusursuz bir tatil deneyimi akvaryum suite oda seçeneğinde yapmanız mümkün. Glamping tatilinizi masal haline getirebilecek Le Chic Fethiye’nin harika tasarımı ile konforlu ve lüksün birleşimi gidenlerin tatilini uzamasına sebep oluyor. Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği odada, uyandığınız her gün gerçekliğini sorgulayacağınız bir ortam hayal edin. Le Chic Fethiye işte öyle bir şey. Verandasında yalnızca size özel havuzunuz ve jakuzisinde arınmanın ve romantizmin tadını çıkarabilirsiniz. Geceleri yatağınızdan yıldızları seyrederek uyuyabileceğiniz 2 kişilik kapasitesi ve açılabilir tavan penceresi imkânıyla hayallerin ötesinde bir tatil.

Lale Suite

Lale suite, dışarıdan bakıldığında bile çiçeği andıran tasarımıyla balayı tatili başlamadan gönlünüzü feth etmeyi başarıyor. Bakıldığında bile bir çizimi andıran bu süit hayallerin ötesinde bir tatil deneyimini size vaad ediyor. Renkli çiçeklerin içerisinde sizleri daha fazla doğanın içerisine katarak geri dönmek istemeyeceğiniz bir ortam yaratıyor. Le Chic masal diyarında, verandasında size özel havuzunuz ve jakuzinin ile manzaranın keyfini çıkarıp doğanın muhteşem kokusunu içinize çekebilirsiniz. Hayallerinizden bile ötede bir tatil için lechicfethiye.com adresinden bu harika odaları inceleyebilirsiniz.