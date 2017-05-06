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  3. 06 Mayıs 2017 12:48

FETÖ askerin ekmeğinde de çalmış

FETÖ/PDY soruşturmasında 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ayrıntılara göre Mehmetçik'in ekmeği FETÖ'cü fırınlar tarafından TSK'ya 4 katı fiyatla satıldığı ortaya çıktı.

FETÖ askerin ekmeğinde de çalmış
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında tutuklu eski  Tuğamiral Demirhan ve 3. sınıf emniyet müdürü Dağdelen'in de bulunduğu 29 şüpheli  hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün askeri birliklere ekmek alım  ihalelerinde usulsüzlük yaptığı sanık ifadelerine yansıdı. Sanık eski Deniz  Binbaşı İ.T. açıklamasında "Ekmek ihale şartnamesi sadece FETÖ içerisinde yer alan bir fırına  verildi. Başka fırınlar da bu belgeyi alamadığı için ihaleye girememiş ve bu  şekilde ekmek ihalesinde FETÖ'ye haksız kazanç sağlanmıştır. Ekmek, birliklere 4  katı fiyatla satıldı. Ekmek gündüz teslim edilmesi gerekirken, muayeneden  kaçırmak ve tarttırmamak için gece saatlerinde birliklere teslim edildi. Bu  şekilde büyük miktarda haksız kazanç elde edildi" ifadelerini kullandı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada 25'i tutuklu, 2'si tutuksuz, 2'si  firari 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyeleri tarafından  askeri birliklere satılan ekmeklerden nasıl haksız kazanç sağlandığı bilgisine  yer verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Güngör tarafından  hazırlanan, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında tutuklu eski Tuğamiral Nejat  Atilla Demirhan ve 3. sınıf emniyet müdürü HASAN Basri Dağdelen'in de bulunduğu,  çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 29 kişi hakkında hazırlanan 462 sayfalık  iddianamede, terör örgütünün ihalelerdeki usulsüzlükleri yer aldı.

Tutuklu sanık eski Deniz Binbaşı İ.T, iddianamedeki ifadesinde daha  önce İkmal Tedarik Şube Müdürü ve Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını,  askeri birliğe ekmek alım ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını fark ettiğini  anlattı.

Söz konusu dönemlerde ihale şartnamelerinin diğer fırınlara  bildirilmediğini savunan İ.T, "Ekmek ihale şartnamesi, sadece FETÖ içinde yer  alan bir fırına verildi. Başka fırınlar da bu belgeyi alamadığı için ihaleye  girememiş ve bu şekilde ekmek ihalesinde FETÖ'ye haksız kazanç sağlanmıştır.  Ekmek, birliklere 4 katı fiyatla satıldı." ifadelerini kullandı.

Sanık, terör örgütünün askerlere düşük gramajlı ekmek verdiğini,  olayların 2012 yılında kendi şikayetiyle ortaya çıkarıldığını ileri sürerek,  şunları kaydetti:

"Ekmek gündüz teslim edilmesi gerekirken, muayeneden kaçırmak ve  tarttırmamak için gece saatlerinde birliklere teslim edildi. Bu şekilde büyük  miktarda haksız kazanç elde edildi. Ben muayenede olduğumdan şikayetim üzerine  ihtiyaç olarak alınan ekmek miktarı 220 bin kilogramdan, normal gramaja dönüldüğü  için 100 bin kilograma düşmüştü. Benim bu şikayetlerim üzerine de 2 milyonun  üzerinde tasarruf sağlandı. Bunun 450 bin lirası ekmekten, diğerleri de alınan  malzemelerdendir. Yine şikayetlerim üzerine ikinci bir firma ihaleye girince  ekmek altı sene öncesinin 5'te 1 oranında alınmaya başlanmıştır. Bunlar hep  araştırıldığında ortaya çıkacaktır."

İ.T, sadece ekmek alım ihalesinde değil, diğer ihtiyaçlarda da FETÖ  tarafından usulsüzlükler yapıldığını belirtti.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede, sanıkların, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,  cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni  ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin  fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi  ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını  engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen  engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyan, silahlı  terör örgütüne üye olmak ve bu suçlar için anlaşmak" suçlarını işledikleri öne  sürülüyor.

Sanıklar Gülen, Demirhan ve Dağdelen ile diğerleri hakkında 4'er kez  ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezasının talep edildiği iddianamede,  darbe girişimi gecesine ilişkin kamera kayıtları, telefon mesajları ve telsiz  konuşmaları başta olmak üzere çok sayıda delil yer alıyor.

AA

mehmetçik , asker , ihale , fetö , pdy , ekmek