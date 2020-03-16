FETÖ davalarına virüs tedbiri

Koronavirüs sebebiyle yargıda alınan tedbirler artırılırken, FETÖ davalarının da ileri bir tarihe alınması gündeme geldi. Ayrıca, FETÖ operasyonlarına da kısa bir süre ara verileceği belirtiliyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Bölge Adliye ve İdare Mahkemeleri, Adli Yargı İlk Derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen resmi yazıda, acil durumlar dışında davaların ertelenmesi istenmişti. Alınan bu kararın ardından, gözler hangi davaların bu durumdan etkilendiğine çevrildi.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLARDI

Bu hafta Ankara'da iki önemli duruşma var. FETÖ'den tutuklu bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı ve tutuksuz yargılanan Ali Demir'in ilk duruşması önümüzdeki hafta gerçekleşecekti. Ancak, koronavirüs nedeniyle mahkemelerin ertelenmesi bekleniyor. Mahkemelerin Altaylı ve Demir'in duruşması için Nisan başında yeni bir tarih belirleyeceği ifade ediliyor.

KARARI HEYET VERECEK

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik dava bugün devam edecekti. Ancak, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, davanın başka bir tarihe alınmasına veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

OPERASYONLARA KISA BİR ARA

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlara da kısa bir süre ara verileceği aktarılıyor. Haftada en az üç operasyon yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde sadece FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 15 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Soruşturma kapsamında firar etme ihtimali yüksek bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar aksamayacak.

TERFİLER ETKİLENMEYECEK

Ayrıca, Yargıtay'da yapılacak başkanlık seçiminin de virüs sebebiyle ileri bir tarihe alınması gündemde. Öte yandan, duruşmaların yapılmaması nedeniyle dosyaların sonuçlandırılmasındaki gecikmeler, hâkimlerin terfilerini olumsuz etkilemeyecek. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “Ertelenen duruşmalar (bu süreler içinde) nedeniyle, dosyaların sonuçlandırılmasındaki gecikmeler, terfi çalışmalarında göz önüne alınacak” dedi.