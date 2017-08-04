FETÖ davasında karar: 77 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik 21 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 158 kişiden 77'si tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik 21 Temmuz'da operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı operasyonda toplam 158 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunu, bazı tarihlerde bir araya gelerek çeşitli toplantılar yaptıkları iddia edildi.

35 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST, 123'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 35'i savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 123 şüpheli iki grup halinde adliyeye sevk edildi.



77 TUTUKLU, 43 ADLİ KONTROL, 3'Ü SERBEST

Şüphelilerden 77'si tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartıyla 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.