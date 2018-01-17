FETÖ elebaşı Gülen'den PKK talimatı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanlarının 24 Mart 2015 tarihinde Pensilvanya’da bulunan terörist ele başı Fethullah Gülen’in talimatlarıyla PKK ile yakınlaşmak için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile görüştükleri ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden tutuklu bulunan eski rektör Ayşegül Jale Saraç döneminde zamanın dekanlarının bir talimat üzerine topluca DBP’li Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ı makamında ziyaret ederek görüştüğünü ileri sürdü. AK Parti’yi yıpratmak ve seçimlerde oy kaybına neden olmak için çalışma başlatan FETÖ/PDY mensupları, terörist ele başı Fethullah Gülen’in talimatları doğrultusunda PKK’ya yanaşıp gizli ortaklık çalışması başlattıkları dönemde üniversite dekanlarının belediye başkanını ziyaret ederek bir süre görüştüğü ortaya çıktı. Aralarında ismi sıkça FETÖ/PDY ile anılan Prof. Dr. Hamdi Temel’in de bulunduğu dekanların bu görüşmeyi Pensilvanya’dan gelen talimat üzerine yaptığı iddia edildi. 8 yıl boyunca Dicle Üniversitesi idari kadrolarında yer alan dekanların daha önce hiç ziyaret etmediği Kışanak’ı o dönemde neden ziyaret ettiklerinin kafalarda soru işareti bıraktığını belirten akademisyenler, bazı dekanların kendilerine ‘Nereye gideceğimizi bilmiyorduk, yukarıdan talimat geldi, biz de gittik’ dediklerini söyledi. Akademisyenler, Dicle Üniversitesi’nin FETÖ’cülerin elinde olduğu dönemde bu ziyareti yapanların bir kısmının hala öğretim görevlisi olarak çalışmasının da rahatsızlık verici olduğunu ve ilgili makamların gerekli inceleme başlatmasını talep etti.



İlk kez ziyaret ettiklerini itiraf etmişlerdi



Dicle Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanları 24 Mart 2015’te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’a makamında zaman zaman sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ettiklerini belirterek ilk defa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiklerini itiraf etmiş ve üniversite ile belediyenin ortak çalışma yürütmesini istemişlerdi



Hamdi Temel de dekanlar arasında yer almıştı



Dicle Üniversitesi dekanları tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’a makamında yapılan ziyarette sık sık ismi FETÖ/PDY ile anılan Prof. Dr. Hamdi Temel’in de yer aldığı belirtildi. Ziyarete zamanın Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Temel, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Büken, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Hayalioğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağtekin, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Yalçın, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ziyadinoğulları, İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdülkerim Ünalan, İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Kadıoğlu ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Ali İhsan Zengingül yer aldı. Akademisyenler bu isimlerin tamamının idari görevden alındıklarını ancak bazılarının hala üniversitede öğretim görevlisi olduğunu dile getirdi.



Önce dekanlar, sonra Ekrem Dumanlı Kışanak’ı ziyaret etti



Dicle Üniversitesi tarihinde ilk defa bütün dekanların topluca DBP’li Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ı 24 Mart 2015’te yaptıkları ziyaretin ardından 18 gün sonra paralel yapının yayın organlarından Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da Diyarbakır’a gelerek gizlice Gültan Kışanak ile görüşmüştü. Tarihler 11 Nisan 2015’i gösterdiğinde kimseye görünmemek için garaj kapısından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine giren Ekrem Dumanlı, Kışanak ile yaklaşık 40 dakika görüşmüştü. Ziyaretçi kapısı yerine garaj kapısından binaya giren Dumanlı’nın bu hareketi olayın içinde bir sır perdesi olduğunu ortaya koymuştu.



Paralelcilerin elinde bulunan Dicle Üniversitesi dekanlarının yaptıkları görüşmenin ardından Ekrem Dumanlı’nın Kışanak ile görüşmesi ise dekanların Dumanlı ziyareti öncesinde nabız yoklaması olarak değerlendirildi



