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FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, Konya'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, Konya'da gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Neyzen Ö'nün eski görev yeri Konya'da olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 yıldır firari olan ve 2009-2011'de başsavcı vekili, 2011-2014'te Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Ö, Selçuklu'da yakalandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen Neyzen Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler fetö firari cumhuriyet savcı
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