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  3. 16 Kasım 2020 19:43

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Ankara'da polis operasyonunda yakalanan FETÖ firarisi eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü tutuklandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Yüksel Sezer, 14 Kasım'da başkasına ait kimlikle Ankara Çankaya’da polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Sezer, Ankara Adliyesi'ne gönderildi.

Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yüksel Sezer, '''silahlı terör örgütüne üye olma''suçundan tutuklandı.

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