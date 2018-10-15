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  3. 15 Ekim 2018 23:57

FETÖ firarisi kadın tutuklandı

Karabük'te hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kadın yargılandığı mahkemede tutuklandı.

FETÖ firarisi kadın tutuklandı
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Y. (37), Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İHA

mahkeme , fetö , karabük
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