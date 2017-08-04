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  3. 04 Ağustos 2017 11:02

FETÖ için 8 yeni mahkeme kuruldu

HSK FETÖ davalarındaki iş yükünü azaltıp yargı sürecini hızlandırmak için İstanbul’da 6, Ankara ve İzmir’de de 1’er yeni ağır ceza mahkemesi kurdu.

FETÖ için 8 yeni mahkeme kuruldu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) terör suçlarına bakmak üzere 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi. Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile mücadele kapsamında iş yükü artan mahkemelere ek olarak İstanbul’da 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ağır Ceza Mahkemeleri; Ankara’da 25. Ağır Ceza Mahkemesi; İzmir’de 17. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

BAZI MAHKEMELERE İKİNCİ HEYET

HSK, daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak. İkinci bir heyet atanan mahkemelerden birisi Akıncı Üssü davası ve FETÖ elebaşlarının yargılandığı ‘FETÖ Çatı davası’. Ayrıca yetki kararamesiyle FETÖ’cü iş adamlarından Akın İpek’in şirketlerine kayyum atayan Ankara Sulh Ceza Hakimi Yunus Er, Çorum Askeri Ceza Hakimi olarak görevlendirildi.
 

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