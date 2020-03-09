''FETÖ ile irtibat kuracağız'' demişti: Babacan'ın ekibinde !

AK Parti'den istifasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini alarak başlattığı yeni parti kurma çalışmalarını tamamlayan Ali Babacan, Çarşamba günü partisini kamuoyuna tanıtacak. Partinin kuruluş başvurusu ise bugün İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, Ali Babacan'ın genel başkanlığı üstleneceği partinin İçişleri Bakanlığı'na yapılan kuruluş başvurusunu Av. İdris Şahin başkanlığındaki heyetin gerçekleştirdiği öğrenildi.

Heyette Denizli eski Valisi Hasan Can Polat ve 23. Dönem AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de yer aldı.

"CEMAATLE DÜN DE KURDUK, BUGÜN DE İRTİBAT KURACAĞIZ"

Ali Babacan'ın partisinin kurucuları arasında yer alan AK Parti Çankırı eski milletvekili İdris Şahin, bir dönem iktidar partisinin ekran yüzü olarak biliniyordu. İdris Şahin, Çankırı’daki FETÖ Çatı Davası’nda tutuksuz sanık olarak yargılanırken AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Şahin'in AK Parti Genel Merkezi'nde üst düzey göreve getirilmesinin ardından görülen ilk duruşmada dosyası tefrik edilerek Çatı Davası’ndan ayrılmış ve sonraki süreçte beratine karar verilmişti. Şahin’in geçmişte “Cemaatle dün de kurduk bugün de irtibat kuracağız” şeklinde açıklaması bulunuyor.

NE DEMİŞTİ?

Eski AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin 2015 yılında yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

"Son döneme kadar özellikle 7 Şubata kadar bizim camiamız içerisinde cemaate yakın isimlerle irtibat kurmayan bir Allah'ın kulunu gösterin. Dün de kurduk bugün de kuracağız. Bizim yukarı da ayrışma olabilir. Ama tabanda bu memleketin çocukları arasında ben asla ve asla ayrıştırma yapmam. O gün içinde bu kardeşlerimizin suça bulaşmamış ciddi anlamda emeğine, alın terine, göz nuruna, çocuk okutan çocuklarının ikbali için bu okullara gönderen, ticaretini yapan kardeşlerimiz dün ne kadar makbul ise bugünde bizim için o kadar makbul demiştim ve bu dedikoduları çıkaran arkadaşlarım da ısrarla bu arkadaşlarımızla birlikte toplantı yapılması gerektiğini ve bu toplantıyı gerçekleştirdiğimizi çok çabuk unutmuşlar.”