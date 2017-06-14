FETÖ ile mücadelede dev operasyon: 189 gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 179 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 72'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 36 şüpheli de savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakılmıştı.

Örgütün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından operasyon için bir kez daha düğmeye basıldı. Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan İstanbul Barosu'na kayıtlı 189 avukat belirlendi. Bu avukatlara yönelik sabah 05.00 sularında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Avukatların ev ve ofislerinde arama ve gözaltı işlemi uygulandı. Operasyon, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli avukatlardan ikisinin tutuklu olduğu, bir şüphelinin başka soruşturmalardan gözaltında bulunduğu öğrenildi. Bir şüpheli avukat ise küçük çocuğu olduğu için gözaltına alınmadı.



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