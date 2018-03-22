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  3. 22 Mart 2018 08:13

FETÖ itirafçısı oldu, düğmeye basıldı

FETÖ’den tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın korumalarından astsubay Rıza Asal itirafçı oldu. Asal'ın verdiği ifade üzerine 16 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ itirafçısı oldu, düğmeye basıldı
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Yeni Şafak Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli Astsubay Rıza Asal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kod adının ‘Recep’ olduğu tespit edilen Asal hakkında yürütülen soruşturmada dün flaş bir gelişme yaşandı. Asal’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Asal’ın itirafçı olarak verdiği ifade üzerine 16 muvazzaf asker hakkında operasyon için düğmeye basıldı.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturmadaki bu gelişme üzerine 16 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Asal’ın örgüt mensubu asker şahıs ve örgüt sorumlusu bazı şahısların isimlerini vererek teşhis ettiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak

koruma , adnan özbal , deniz kuvvetleri komutanı , fetö
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