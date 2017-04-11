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  1. 11 Nisan 2017 14:02

FETÖ maaşını verene referans bulmuş !

FETÖ'nün savcı adaylarına maaş karşılığında referans bulma teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ maaşını verene referans bulmuş !
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin iddianamesinde tanıkların ifadesine göre, cemaatin, Adli ve İdari Yargı sınavlarını kazanan öğrencilere ilk maaşının ve sonrasında da maaşının bir kısmının hibe edilmesi karşılığında referans buldukları ortaya çıktı.

İddianamede, sözde sıkıyönetim görevlendirme listesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı emrine alınanların tanık sıfatıyla verdikleri ifadeler yer aldı. Şüpheli Akif Us ve Abdurrahim Özkan hakkında beyanda bulunan tanık Eşref Aktaş ifadesinde, üniversiteyi kazanmak için 2,5 yıl FETÖ'ye ait bir dershaneye gittiğini ancak bu süre zarfında cemaatin yasa dışı hiçbir faaliyetini duymadığını kaydetti.

CEMAATİN EVİNDE KALDIM
Aktaş, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını ve kaydına dershanedeki bir hocasının eşlik ettiğini belirterek, üniversite öğrenimi sırasında ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığından barınmak amacıyla cemaatin evinde kalmaya başladığını aktardı.

Fakültenin ardından Adli ve İdari Yargı sınavlarına hazırlandığını anlatan Aktaş, 2011 yılı Kasım-Aralık aylarında yapılan adli ve idari yargı sınavlarına girdiğini ancak kazanamadığını ve bu süreçte kendisine sınav sorularının verilmediğini ifade etti.

Aktaş, hukuk öğrencilerinin kaldığı her cemaat evinde sorumlu abilerin bulunduğunu belirterek, o dönem bu abilerin Akif isimli cemaat üyesine karşı sorumlu olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE KILIK KIYAFET BASKISI
Sınavlar için sürekli Konya'ya gidip geldiği ve bu süreçte cemaatin evlerinde kaldığını ifade eden Aktaş, cemaatin kendilerine kılık kıyafet konusunda baskı yaptığı için, samimi olduğu bir grup arkadaşıyla başka eve çıktıklarını anlattı.

Aktaş, 2012 yılı kasım ve aralık aylarındaki Adli ve İdari Yargı sınavlarına girdiğine, her iki yazılı sınavı da kazandığına dikkati çekerek, bu dönemde de kendisine sınav sorularının verilmediğini, sınav sorularının çalındığını da yıllar sonra öğrendiğini aktardı.

MAAŞINI CEMAATE HİBE ET
Adli yargı sözlü sınavında da başarılı olduğunu ifade eden Aktaş, kazandıktan sonra Sunter adlı bir cemaat abisinin kendisine referans bulabileceğini ancak ilk maaşını ve sonrasında da maaşının bir kısmını cemaate hibe etmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

AA

fetö , maaş , savcı