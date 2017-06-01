FETÖ 'mahrem imam' yapılanması tamamen çökertildi

FETÖ'nün belkemiğini oluşturan mahrem yapılanma, 118 sayfalık iddianameyle tamamen deşifre oldu. 198 mahrem imam için 22.5 yıla kadar hapsi istendi. 'Garson' kod adlı itirafçı imamın savcılığa verdiği hafıza kartından Türkiye'deki 4 bin 672 mahrem imamın isimleri çıktı. Örgütün Türkiye'deki tüm polisleri kategorilere ayırarak fişlediği belirlendi. Mahrem imamlara örgüt kaynaklarından her ay onbinlerce dolar maaş bağlandığı, bu paraların imamlar tarafından örgüte bağlı hukuk büroları, dernekler, medya organları ve şahıslara dağıtıldığı öğrenildi.

FETÖ elebaşısının örgütte en önem verdiği ve 'özel hizmetler birimi' olarak bahsettiği 'mahrem yapılanmaya yönelik 118 sayfalık iddianamede, örgütün 198 mahrem imamı hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

ANKARA'DA AYDA BİR TOPLANTI...

İddianameye göre, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasının üst düzey isimlerinden biri olan "Garson" kod adlı itirafçı imam 18 Nisan'da cep telefonu ile örgütsel işleyişi ve örgüt mensuplarına ait bilgileri içeren 2 adet Micro SD kartı savcılığa teslim etti. İşte 'Garson' un ifadeleri:

Örgüt, emniyetteki herkesi, örgüte yakın veya uzak olup olmadığı, örgüt ile ilgili kanaati, mezhebi, dünya görüşü, siyasi görüşüne göre sınıflandırdı.

Micro SD'deki "Güncel Lise Kitabı" başlıklı dosyada Türkiye'deki tüm polislerle ilgili -örgüt üyesi olmasa da- bilgiler bulunmakta.

Mahrem hizmetler yapısına o dönemde İzmir'de öğretmenlik yapan Ertuğrul kod adlı Temel Alsancak tarafından dahil edildim. 'Mahrem hizmetler' Türkiye genelinde Marmara (İstanbul), Ankara, Ege (İzmir), Gaziantep ve Erzurum olmak üzere 5 bölgeye ayrılmıştı. Alsancak o dönemde Ankara bölgesi mahrem yapılanması en üst düzey sorumlusuydu.

Biz mahrem imamlar olarak genellikle Ankara'da ayda bir olmak üzere toplantı yapardık. Hafıza kartlarındaki bilgiler bu süreçte toplantılarda kayıt altına alınan bilgiler ve benim aynı süreçte öğrenerek kayda geçirdiğim bilgilerdir.

MİLYONLAR KİRALIK KASALARDA

FETÖ'nün emniyetteki mali yapılanmasının iki ana ayağı var. Birincisi emniyetteki FETÖ üyelerinden toplanan paralar, diğeri sivil kaynaktan yani dışarıdan gelen paralardır.

17-25 Aralık sonrasında Gülen'in talimatıyla yeni gelir elde edebilmek için bir kez her örgüt üyesinden çeyrek altın, iki defa kurban, bir defa da fitre organizasyonu yapılarak 18 milyon lira para toplandı. Bu para 15 Temmuz'a kadar örgütün gelir gider bilançosundaki eksik için kullanıldı.

2015'in ilk çeyreğinde 6 kez Türkiye Emniyet İmamı Hamza Sevinç'in bilgisi dâhilinde 6 milyon dolar sivil yapılanmadan destek olarak alındı. Bu paranın 2.5 milyon doları ilk alındığında Ercan Ayla adına açılan banka kasasında bir yıl kaldı. Paranın geri kalan kısmı ise Nedim ve İrfan kod adlı Nevzat Balkaya ve ismini 'Osman' olarak bildiğim bir esnaf tarafından yine bankalardaki kiralık kasalarda saklandı. Bu paranın 3.5 milyon doları Ağustos 2016- Mart 2017 arasında kullanıldı.

Şu an FETÖ emniyet organizasyonun 2.5 milyon dolar parası bulunmaktadır. Bu paranın bir kısmı Ankara'da Kemal Özkan isimli şahsa ait bir bankanın kiralık kasasında, diğer kısmı Kocaeli/Gölcük'te kiralık bir banka kasasında bulunmaktadır.

Türkiye Emniyet imamı mali sekreteri, Büyük Bölge temsilcilikleri mali sekreterlerinden gelen parayı toplayarak kasaya koyar. Bu para bir ofisteki kiralık kasada saklanır.

Türkiye Emniyet İmamının genel sekreteri toplamış olduğu paradan dışarıda FETÖ'nün toplumun yönlendirilmesi için kullandığı organlara ödemeler yapar. Sabit giderler diye adlandırılan bu ödemeler arasında 17-25 Aralık'ta ihraç olan polislere ödenen eşdeğer maaşlar, Nokta dergisi, Aktif Haber sitesi, Uluslararası Hukuk Derneği, için ödenen paralar, FETÖ'nün MİT Müsteşarlığındaki mahrem yapılanması için Dr. Selman Bey kod adlı imam adına ödenen maaş gibi ödemeler bulunur.

EMNİYET MAHREMİNE AYLIK 200 BİN DOLAR

Gizli tanık 'Garson' ifadesinde ayrıca mahrem imamlara yönelik Aralık 2016'dan beri FETÖ tarafından dağıtılan güncel maaşların detaylarını da verdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile para akışı devam eden mahrem imamlara örgütün tahsis ettiği miktarlardan örnekler şöyle:

Kontrolü Türkiye Emniyet imamına bağlı olan emniyet mahrem hizmetler birimi için aylık 200 bin dolar.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler birim sorumlusu Tarık kod adlı imam adına aylık 167 bin dolar.

Bürokratlara yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Yavuz kod adlı imam adına aylık 167 bin dolar.

Adliyeye yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Faruk kod adlı imam adına aylık 167 bin dolar.

Akademisyenlere yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Burak kod adlı imam adına aylık 58 bin 600 dolar.

Adil Öksüz'ün yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı birim sorumlusu olan 'Bülent' kod adlı imam adına aylık 28 bin 300 dolar.

MİT'e yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Ahmet kod adlı imam adına aylık 22 bin 500 dolar.

İŞTE BYLOCK GERÇEĞİ

Gizli tanık 'Garson', 'ByLock' kullanımıyla ilgili de bilgi verdi. İşte detaylar:

ByLock 17-25 Aralık sürecinden sonra talimatla 2016 başlarına kadar kullanılmaya başlandı. Başlangıçta müdür seviyesinde kullanıldı. Sonrasında öğrencilere (amir-memurlar) dağıtımı yapıldı ve yaygınlaştı. ByLock'tan sonra Eagle tavsiye edildi.

ByLock kurmak istemeyen FETÖ'cü polislerle 'CoverMe, Kakao' gibi rahatlıkla bulunup indirilebilecek programlar üzerinden irtibat kuruldu.

Bluetooth'la birbirlerine APK uzantılı kurulum dosyasını göndererek ByLock'çu sayısı artırıldı. Daha sonra güvenlik zafiyeti doğar endişesiyle Google Play Store üzerinden program indirme modülü kapattırıldı.