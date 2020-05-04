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  3. 04 Mayıs 2020 22:46

FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 3 şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Operasyonlarda dijital materyal ve dökümanlar ele geçirildi.

Zanlılardan biri, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kente götürüldü, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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antalya , sanık , feto
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