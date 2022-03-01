FETÖ operasyonunda 28 gözaltı! Aralarında askerler de var

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 33 kişi tespit edildi. Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DHA