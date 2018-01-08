FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Bartın merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.