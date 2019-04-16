FETÖ sanığına 9 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Baydemir ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığının, tanık beyanları ve somut delillerle sabit olduğundan "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ayrıca tutukluluk halinin devamı yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Sanık Baydemir, FETÖ'nün kapatılan kolejinde öğretmenlik yaptığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Dini amaçlarla girdiği bu yapının daha sonra kendisini kullandığını savunan Baydemir, ByLock'u kullanıp kullanmadığını ise hatırlamadığını öne sürdü.

Yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu bulunduğunu ve ailesinin de mağdur olduğunu ifade eden Baydemir, beraati ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Baydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.