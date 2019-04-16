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  3. 16 Nisan 2019 16:00

FETÖ sanığına 9 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir'de FETÖ soruşturmasında hakkında açılan davada tutuklu sanık 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığına 9 yıl 3 ay hapis cezası
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan  Baydemir ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandığı tespit edilen sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığının, tanık  beyanları ve somut delillerle sabit olduğundan "silahlı terör örgütü üyesi olma"  suçundan cezalandırılması ayrıca tutukluluk halinin devamı yönünde esasa ilişkin  mütalaa verdi.

Sanık Baydemir, FETÖ'nün kapatılan kolejinde öğretmenlik yaptığı için  pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Dini amaçlarla girdiği bu yapının daha sonra kendisini kullandığını  savunan Baydemir, ByLock'u kullanıp kullanmadığını ise hatırlamadığını öne sürdü.

Yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu bulunduğunu ve ailesinin de mağdur  olduğunu ifade eden Baydemir, beraati ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 9 yıl 3 ay  hapis cezasına çarptırdığı Baydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA

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